Традиционный фестиваль искусств прошел в Воскресенске

Ежегодное мероприятие «Primavera — музыка на траве» состоялось в детской школе искусств «Лира». Фестиваль был посвящен 80-летию Великой Победы и подвигу сегодняшних защитников Отечества.

В уютной атмосфере школьного дворика выступили воспитанники Воскресенской детской школы искусств. Украсили концертную программу гости из Коломны — студенты Первого Московского областного музыкального колледжа, ученики заслуженного работника культуры Подмосковья Галины Гуськовой, Иван Семичев и Владислав Апальков.

Концерт, пронизанный военно-патриотической тематикой, прошел на одном дыхании. Публика тепло принимала все выступления юных артистов и не скупилась на аплодисменты.

Напомним, что воскресенский проект «Primavera — музыка на траве» в 2019 году был отмечен премией губернатора Московской области Андрея Воробьева.