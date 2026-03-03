Традиционный бал кадетов прошел в Дмитрове

Парк «Экстрим» в Дмитрове на несколько часов перенесся в прошлую эпоху. Здесь состоялся VIII муниципальный кадетский бал «Отечества достойные сыны».

Главными героями стали юные кадеты из 26 образовательных учреждений Дмитрова, Яхромы, Останкина, Рыбного и других населенных пунктов округа. Они с блеском продемонстрировали, что современная молодежь способна не только уверенно держать строй, но и с легкостью кружить в вальсе, сочетая в себе доблесть и грацию.

Многие из ребят еще недавно не умели танцевать, а на то, чтобы разучить все непростые элементы, у них было лишь полтора месяца. Но результат в итоге превзошел все ожидания.

«Я считаю, что это потрясающе. Потому что каждый кадет, каждый молодой человек, служащий обязан не только разбирать и собирать автомат, но и танцевать», — отметила участница бала Алена Познякова.