Традиционный бал кадетов прошел в Дмитрове
Парк «Экстрим» в Дмитрове на несколько часов перенесся в прошлую эпоху. Здесь состоялся VIII муниципальный кадетский бал «Отечества достойные сыны».
Главными героями стали юные кадеты из 26 образовательных учреждений Дмитрова, Яхромы, Останкина, Рыбного и других населенных пунктов округа. Они с блеском продемонстрировали, что современная молодежь способна не только уверенно держать строй, но и с легкостью кружить в вальсе, сочетая в себе доблесть и грацию.
Многие из ребят еще недавно не умели танцевать, а на то, чтобы разучить все непростые элементы, у них было лишь полтора месяца. Но результат в итоге превзошел все ожидания.
«Я считаю, что это потрясающе. Потому что каждый кадет, каждый молодой человек, служащий обязан не только разбирать и собирать автомат, но и танцевать», — отметила участница бала Алена Познякова.
Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов поблагодарил ребят за подаренные эмоции и сохранение традиций. «Это же часть нашей культуры, часть нашего общества. Развивайте, воспитывайте это, передавайте потом своим детям», — сказал руководитель муниципалитета.
Организаторами праздника красоты и грации выступили Управление образования Дмитровского муниципального округа и центр дополнительного образования «Фиеста». VIII бал по праву стал ярким и вдохновляющим событием, объединившим школьников округа в атмосфере праздника и культурного наследия.