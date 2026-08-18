Традиционный «Арбузный кросс» пройдет в Одинцове 12 сентября

Бесплатная регистрация на 55-й «Арбузный кросс» откроется 28 августа для жителей Одинцовского округа. Сам забег — в этом году юбилейный — состоится на Лазутинке 12 сентября.

В стартовый пакет всех участников входят индивидуальный номер и памятная медаль. Ожидается, что кросс объединит больше тысячи спортсменов. Бесплатные места обычно заканчиваются в течение нескольких часов, поэтому организаторы предусмотрели 200 дополнительных платных слотов для участников старше 18 лет. Вся актуальная информация будет размещена в соцсетях Одинцовского парка.

История «Арбузного кросса» началась в 1971 году. Идея массового забега по пересеченной местности родилась у лыжников, которые хотели проверить свою физическую форму перед началом осенне-зимнего спортивного сезона. Основателем и идейным вдохновителем соревнований стал Александр Андрейченко — ветеран Великой Отечественной войны, любитель лыжного спорта и сторонник активного образа жизни.