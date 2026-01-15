Традиционные рождественские встречи пройдут в Одинцове

Театр заслуженной артистки готовит для жителей округа встречи «Свет Вифлеемской Звезды». Они начнутся 17 января в 19:00.

В программе прозвучат рождественские песнопения и канты в авторском прочтении Натальи Бондаревой и в музыкальном сопровождении виртуозов-инструменталистов.

Наталья Бондарева — заслуженная артистка России, певица, композитор, автор более двух тысяч уникальных проектов в сфере просветительства и духовно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Рожественские встречи» — это путешествие в историю Рождества Христова, которая наполнена музыкой, светом и духовным теплом. В камерной обстановке зала звучание живых инструментов распахнет дверь в огромный мир торжества и подарит чувство умиротворения.

Мероприятие пройдет по адресу: Одинцово, Можайское шоссе, дом 36 (концертный зал «Арт-станция Натальцово»). Заказать билеты можно по телефону: 8 (909) 644-60-44.