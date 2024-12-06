Традиционные Рождественские чтения прошли в Лобне

Первые Рождественские чтения прошли в Москве еще в конце прошлого века. Они стали продолжением конференции православных педагогов столицы и вот уже более тридцати лет собирают по всей России священнослужителей, преподавателей, руководителей органов власти и деятелей культуры. Они обсуждают вопросы образования и воспитания, преемственности поколений и сохранения исторического наследия.

В лобненском детском саду «Чайка» рождественские чтения проходят уже в седьмой раз, и каждый год организаторы стараются сделать все для того, чтобы событие стало ярким и запоминающимся.

Бессменный модератор круглого стола — благочинный Лобненского церковного округа настоятель Спасского храма Михаил Трутнев, который очень многое делает для сохранения традиционных ценностей российской истории и культуры, принимает активное участие в жизни педагогов и их воспитанников и стремится быть для каждого из них другом и наставником.

«Рождественские чтения ежегодно, как и сам человек, приобретают определенный опыт. Опыт знаний, опыт общения, разные люди участвуют, привлекаются разные сферы. И каждая привносит что-то более интересное и полезное в деле просвещения населения. Когда мы по итогам смотрим, видим свои ошибки, какие-то большие плюсы, достижения. Все это в целом в совокупности является таким маленькими пазлами большой красивой работы», — отметил Михаил Трутнев.

В этом году тема рождественских чтений — «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений». По мнению участников круглого стола, сейчас как никогда важно говорить с детьми о том, какой ценой досталась победа, рассказывать о самоотверженности героев Великой Отечественной войны и исключительной отваге бойцов специальной военной операции. У педагогов накоплен большой опыт патриотической работы: это и волонтерская деятельность, и благотворительность, а также конкурсы, викторины и фестивали, главная тема которых — любовь к родине, языку, обычаям и культуре.