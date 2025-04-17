Традиционные «Разговоры о важном» провели в Химках
Занятия «Разговоры о важном» в школах Химок проводят каждую неделю. Традиционно темами открытых уроков становятся патриотизм и другие актуальные вопросы.
Школьники Химок еженедельно после торжественной церемонии выноса Государственного флага Российской Федерации отправляются в классы для обсуждения важных вопросов.
«Эти занятия стали важной частью образовательного процесса, обеспечивая возможность обсуждать темы, имеющие значение для подростков, и помогать им находить ответы на волнующие вопросы», — прокомментировал муниципальный депутат Глеб Демченко.
Подобные уроки учат школьников коммуникабельности, а также развивают эмпатию и способность к сотрудничеству.
«Учителя выступают не только как наставники, но и как модераторы дискуссий, создавая комфортную атмосферу для открытого обмена мнениями», — сказала муниципальный депутат Татьяна Кавторева.