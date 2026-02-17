Традиционные массовые лыжные соревнования прошли в Черноголовке

Лесные трассы Черноголовки снова стали центром притяжения для сотен любителей зимнего спорта. В этом году соревнования «Черноголовская лыжня — 2026» посвятили 70-летию Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук

На старте собралось порядка 600 любителей лыжного спорта. На дистанции в 1, 2, 3, 5 и 10 километров уходили целыми семьями и трудовыми коллективами. Среди команд предприятий и организаций наукограда провели эстафету три по 1000 метров, а для малышей, которые только начинают пробовать свои силы в лыжном спорте, организовали специальную детскую дистанцию длиной всего 300 метров.

Организаторы соревнований уверены, что «Черноголовская лыжня» — настоящий праздник для всех. Спортсмены преодолевают дистанцию, а болельщики получают максимум удовольствия от происходящего.