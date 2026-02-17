Традиционные массовые лыжные соревнования прошли в Черноголовке
Лесные трассы Черноголовки снова стали центром притяжения для сотен любителей зимнего спорта. В этом году соревнования «Черноголовская лыжня — 2026» посвятили 70-летию Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук
На старте собралось порядка 600 любителей лыжного спорта. На дистанции в 1, 2, 3, 5 и 10 километров уходили целыми семьями и трудовыми коллективами. Среди команд предприятий и организаций наукограда провели эстафету три по 1000 метров, а для малышей, которые только начинают пробовать свои силы в лыжном спорте, организовали специальную детскую дистанцию длиной всего 300 метров.
Организаторы соревнований уверены, что «Черноголовская лыжня» — настоящий праздник для всех. Спортсмены преодолевают дистанцию, а болельщики получают максимум удовольствия от происходящего.
«Для нас главное — это чтобы дети, мамы, бабушки, папы приходили, стартовали на лыжах. В Черноголовке лыжи любят. И это семейный, в первую очередь, вид спорта у нас», — отметил организатор соревнований Владислав Чайковский.
Когда спортивный накал достиг своего максимума, на поляне развернулась полевая кухня. Горячий чай и каша помогли восстановить силы спортсменам и согреться болельщикам.
«Черноголовская лыжня традиционно собирает самых активных, самых спортивных жителей нашего города. Лыжи — один из любимых видов спорта в Черноголовке. Люди не только у нас активно занимаются, но и выходят прогуляться на лыжах в выходные дни», — отметил первый заместитель главы городского округа Роман Шелобаев, который на в соревнованиях представлял команду администрации.