Традиционные Макариевские чтения начались в Можайском округе

Мероприятие, объединяющее важные вопросы истории и культуры, проводится в муниципалитете уже в 32-й раз. На протяжении трех дней участники заслушают более 40 докладов и сообщений от специалистов ведущих музеев России, священнослужителей и краеведов, научных сотрудников художественных, педагогических и теологических вузов.

Чтения посвящены митрополиту Московскому Святителю Макарию, который именно на Можайской земле начал свой подвижнический путь.

На открытии конференции организаторов и участников от имени главы Можайского округа Дениса Мордвинцева поприветствовала его заместитель Ольга Спиридонова.

Макариевские чтения познакомят гостей и жителей муниципалитета со святынями Можайской земли и ее достопримечательностями. Участникам расскажут о продукции, которую производила Ваулинская фабрика, а также раскроют тайны княжны Можайской, великой княгини Тверской Анастасии.

По итогам конференции будет выпущен сборник докладов с материалами для российской и зарубежной науки.