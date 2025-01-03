Традиционные «Абакумовские чтения» вновь состоятся в Коломне

Ежегодная научно-практическая конференция, посвященная Народному художнику Российской Федерации Михаилу Абакумову, пройдет в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова». В этом году участники обсудят концепцию современного музея в провинции.

Гости мероприятия обменяются опытом изучения творческого наследия Михаила Абакумова, обсудят инновационные решения для повышения квалификации сотрудников сферы культуры.

Темами также станут коллекции в музеях провинций, музей в инфопространстве. Для участников организуют круглый стол — присоединиться можно будет как офлайн, так и онлайн.

Конференцию посетят ученый секретарь Тотемского музейного объединения, член президиума ICOM России Мария Правдина и доктор философии, директор организации «Идеи для музеев» Анна Михайлова.

После завершения конференции материалы докладов объединят и опубликуют в сборнике.