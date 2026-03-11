Традиционную весеннюю выставку картин открыли в Лобне
8 Марта — отличный повод поделиться солнечным настроением. С первым весенним праздником авторов работ и посетителей выставки, которая проводится в рамках традиционного весеннего выставочного проекта «Женский mART», поздравила глава Лобни Анна Кротова
На полотнах — цветы, солнечные пейзажи и спокойные акварельные композиции. Выставка, наполненная праздничным настроением, отлично передает атмосферу весны — времени любви, фантазии, новых планов и творческих возможностей. Авторы работ, представленных в трех залах галереи, — женщины. Каждая воспринимает весну по-своему, стараясь передать состояние природы, которая переживает время перемен и мечтаний.
«Цветы любят все женщины. Великолепная выставка, замечательная организация. Я приехала из Подольска, ехала два с половиной часа. Очень рада, что и погода благоволит, и очень хорошая здесь обстановка», — поделилась посетительница Марина Стоянова.
Свои акварельные работы представили художники Екатерина Чижуэн, Юлия Кирилина и Ариша Норлогуянова.
«Очень много цветов в нашем творчестве, потому что это радость, и женщины очень любят цветы, особенно те, которые нарисованы и никогда не завянут. Это самый хороший подарок, когда картина будет висеть и радовать», — отметила куратор выставки Екатерина Чижуэн.
Экспозиция будет работать три недели, и до конца марта в галерее ждут всех желающих прикоснуться к миру творчества, искусства и весеннего настроения.