Традиционную весеннюю выставку картин открыли в Лобне

8 Марта — отличный повод поделиться солнечным настроением. С первым весенним праздником авторов работ и посетителей выставки, которая проводится в рамках традиционного весеннего выставочного проекта «Женский mART», поздравила глава Лобни Анна Кротова

На полотнах — цветы, солнечные пейзажи и спокойные акварельные композиции. Выставка, наполненная праздничным настроением, отлично передает атмосферу весны — времени любви, фантазии, новых планов и творческих возможностей. Авторы работ, представленных в трех залах галереи, — женщины. Каждая воспринимает весну по-своему, стараясь передать состояние природы, которая переживает время перемен и мечтаний.

«Цветы любят все женщины. Великолепная выставка, замечательная организация. Я приехала из Подольска, ехала два с половиной часа. Очень рада, что и погода благоволит, и очень хорошая здесь обстановка», — поделилась посетительница Марина Стоянова.