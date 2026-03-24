Традиционную гаражную распродажу провели в Подольске

В культурно-досуговом центре «Южный» состоялся весенний своп — мероприятие, где жители округа могут бесплатно обменяться вещами. Акция проходит несколько раз в год, и является экологическим и социальным проектом.

Принцип прост: люди приносят чистые и опрятные вещи, которые им больше не нужны, и забирают то, что приглянулось. В ассортименте было все: от верхней одежды и обуви до украшений и детских игрушек.

Организаторы строго следят за качеством: все вещи проходят осмотр. Часть текстиля, которая уже не пригодна для носки, не выбрасывается в общий мусор, а отправляется в специальные баки для переработки. За несколько часов работы своп посетили десятки человек.

Для гостей также провели мастер-класс по созданию «чайных мандал». Из вторичного текстиля участники мастерили оригинальные подставки под горячее.