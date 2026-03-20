Традиционной гонкой завершится лыжный сезон в Ленинском округе

Соревнования «Закрытие лыжного сезона» пройдут 22 марта в парке «Апаринки» рядом со стадионом «Металлург». Регистрация участников начнется в 9:00, а старт гонок будет дан в 10:00.

В Ленинском городском округе любителей лыжного спорта ждут на традиционном турнире, который подведет черту под зимними стартами. Организаторы приглашают как начинающих, так и опытных спортсменов. Участвовать могут все желающие старше пяти лет при наличии медицинского допуска.

Гонки проведут по действующим правилам лыжного спорта: участников ждет групповой старт и свободный стиль. Для каждой возрастной группы предусмотрены свои дистанции — от 250 метров до пяти километров. Победителей определят по лучшему времени среди участников своей категории.

«Турнир „Закрытие лыжного сезона“ — это возможность ярко завершить зимний спортивный период в округе. В этом году прошло немало соревнований по лыжным гонкам, и предстоящий старт станет своего рода финальной точкой сезона. Это отличный шанс для всех, кто любит лыжный спорт, еще раз выйти на дистанцию, проверить свои силы и провести время в спортивной атмосфере», — отметил тренер МБУ «ЦФКиС „Лидер“ и главный судья соревнований Дмитрий Егорушкин.

В администрации городского округа Станислава Каторова добавили, что турнир направлен на популяризацию спорта, организацию активного досуга и пропаганду здорового образа жизни среди местных жителей. Победители получат кубки, медали и дипломы, а призеры будут награждены медалями и дипломами.