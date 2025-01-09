Традиционное Рождественское шествие прошло в Белоозерском
Мероприятие стартовало от сквера «Березовая роща». В нем приняли участие около 300 жителей и гостей города.
На традиционный семейный праздник пришли люди самого разного возраста — дети, родители, дедушки и бабушки. Участники Рождественского шествия прошли вслед за Вифлеемской звездой по центральной аллее сквера на территорию храма. В колонне собрались все главные действующие лица рождественской истории: волхвы и их многочисленная свита, пастухи, ангелы, вол и ослик. Многие юные жители Белоозерского несли в руках восьмиконечные рождественские звезды, которые самостоятельно изготовили на мастер-классах.
Спектакль завершился у большой ели, в ветвях которой был устроен настоящий Рождественский вертеп. Всем юным участникам шествия волонтеры вручили сладкие подарки.
Театрализованное Рождественское шествие в Белоозерском впервые состоялось в 1999 году и с тех пор стало доброй традицией.