Традиционная первомайская эстафета прошла в Ступине | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 14:07 Традиционная первомайская эстафета прошла в Ступине Пресс-служба администрации городского округа Ступино

Читать 360 в

Легкоатлетическая эстафета в Ступине прошла по традиции 1 мая. Соревнования стали заключительным этапом спартакиады школьников, которая проводилась на протяжении всего учебного года.

Как рассказали в администрации городского округа Ступино, эстафету, которая прошла уже в 72-й раз, приурочили ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Реклама

На старт вышли более 500 участников, которые бежали круг, разделенный на 12 этапов разной сложности.

«По доброй традиции мы проводим эстафету. Желаю бодрости духа, здоровья и пусть победит сильнейший», — поприветствовала спортсменов заместитель главы округа Юлия Калинина.

Среди городских учащихся победила сборная команда школы № 5, вторыми и третьими стали восьмая и вторая школы соответственно.

Среди сельских школьников победа досталась ученикам Малинской школы, второе место у Усадовской, а у Мещеринской — третье.

Среди высших и средних учебных заведений самыми быстрыми оказались ребята из техникума имени Туманова, у них первое и второе места, а третьими пришли спортсмены МАИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».