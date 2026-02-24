Традиционная лыжная гонка прошла в Лобне

Соревнования «Лобненская лыжня — 2026» собрали в лесопарке около 200 профессиональных спортсменов и любителей активного отдыха. Забег стал настоящим зимним праздником для всех участников.

Старт гонке дала глава городского округа Анна Кротова, которая пожелала спортсменам удачи и хороших результатов. «Энергия, позитив и отличная компания — вот формула идеального зимнего дня», — отметила руководитель муниципалитета.

Спортсмены соревновались на разных дистанциях, в зависимости от возраста и уровня подготовки. Опытные лыжники бежали пять километров, а самые юные участники — 250 метров.

После финиша лыжники смогли согреваться горячим чаем и гречневой кашей. Все участники гонки получили памятные медали.

Лыжные соревнования в Лобне пользуются популярностью. В начале февраля в городе в 44-й раз прошла ежегодная гонка «Лыжня России — 2026», в которой участвовало более 100 любителей и профессионалов.