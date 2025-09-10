Традиционная ярмарка по обмену вещей пройдет в Чехове 13 сентября

Благотворительное мероприятие состоится в Чехове в 15-й раз. Ярмарка стала уже традиционной и долгожданной для любителей интересных и необычных вещей.

«Фримаркет» — бесплатная ярмарка, где можно обменять или подарить вещи, которые могут быть полезны другим.

«Глобально идея фримаркета — экологичное потребление. Нам приносят хорошие вещи, которые лежат без дела, и меняют их на те, что принесли другие. Можно просто прийти и забрать то, что подойдет. И все абсолютно бесплатно», — рассказывает организатор мероприятия Дарья Василенко.

Активисты принимают чистую женскую одежду и обувь в хорошем состоянии: без пятен, дыр и сильных запахов. В противном случае вещи отправляют на утилизацию. Кроме того, на этот раз можно принести качественную мужскую одежду и обувь для благотворительного сбора в фонд «Горящие сердца». Принимают на фримаркете и книги.

Организаторы проведут мероприятие 13 сентября с 15:00 до 17:00 в кабинете 130 во Дворце культуры «Дружба».