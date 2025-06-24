Традиционная акция «Свеча памяти» прошла в Серебряных Прудах

В очередную годовщину начала Великой Отечественной войны участники мероприятия собрались у Братской могилы. Почтить память тех, кто не вернулся с полей сражений, пришло более 300 человек.

Волонтеры «Единой России», юнармейцы и молодогвардейцы, представители Ассоциации ветеранов СВО и «Боевого братства», а также жители муниципалитета зажгли свечи и выложили ими на гранитных ступенях слово «Помним».

Акция «Свеча памяти» направлена в первую очередь на патриотическое воспитание молодежи. Подрастающее поколение должно знать историю Великой Отечественной войны и помнить о подвиге и самопожертвовании защитников Отечества.

Обелиск у Братской могилы установлен в честь 22 героев, которые пали смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками на территории Серебряно-Прудского района.