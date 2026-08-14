Традиционная акция «Собери ребенка в школу» началась в Чехове

С 12 по 23 августа «Волонтеры Подмосковья» и Молодежный центр собирают необходимые школьные предметы для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, ребят из многодетных семей и семей участников специальной военной операции. Глава Чехова Михаил Собакин и члены Ассоциации ветеранов СВО дали старт благотворительной инициативе.

Ежегодно руководитель муниципалитета Михаил Собакин принимает участие в акции.

«Мы собираем не просто рюкзаки со школьными принадлежностями, мы собираем уверенность ребенка в его первый школьный день. Приглашаю всех неравнодушных жителей присоединиться к нам. У каждого из нас есть шанс сделать начало учебного года радостным для наших детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — отметил глава Чехова.

Волонтеры принимают рюкзаки, пеналы, тетради, альбомы, папки, ручки, карандаши, фломастеры, линейки, циркули, транспортиры, а также другую канцелярию и школьные принадлежности. Пункты сбора расположены в торговом центре «Карнавал» и в Чеховском молодежном центре. Первый работает в будние дни — с 17:00 до 20:00, в выходные — с 12:00 до 15:00. Второй — с понедельника по четверг — с 9:00 до 18:00 и в пятницу — с 9:00 до 16:45.