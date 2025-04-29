Традиционная акция «Библионочь» прошла в Чехове

Ежегодное мероприятие было организовано в 14-й раз и направлено на продвижение чтения и создание новых форматов досуга. В этом году акцию посвятили защитникам Отечества.
В Центральной библиотеке Чехова провели вечер военно-патриотической тематики. Здесь были и поэтические чтения, и караоке, и творческие мастер-классы. Кроме того, дети написали письма защитникам Родины на передовую.
«Дети всегда с энтузиазмом приходят на библионочь, потому что можно допоздна остаться в библиотеке, пройти массу мастер-классов. Такие акции помогают просветить детей и взрослых, рассказать о нашем городе и героях», — отметила сотрудник Центральной библиотеки Чехова Марина Денисенко.
Участникам мероприятия рассказали о писателях, которые не вернулись с полей сражений. Так, уроженца Лопасненского района, военного корреспондента Ивана Туликова добавили в список Союза журналистов посмертно. Он погиб в 1942 году под Сталинградом.
Власти муниципалитета активно поддерживает библиотеки, которые, как и ранее, в трудные времена, не остаются в стороне и помогают героям на фронте.
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