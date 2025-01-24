Традиция ярко одеваться по пятницам появилась в Лопатинской школе Ленинского округа

Интересную традицию придумали в одной из школ Ленинского округа. Там решили проводить «цветные дни». К примеру, в пятницу школьники должны были прийти на учебу в красной одежде.
Участвуют в инициативе школьники всех классов. В этом году в Лопатинской школе уже провели «красную» и «зеленую» пятницы.
«Идея проведения ярких пятниц родилась в Совете обучающихся нашей школы под руководством советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями Людмилы Шуст. Они предложили школьникам и педагогам 17 января прийти в одежде красного цвета, который символизирует тепло радость и любовь», — отметила директор Лопатинской школы Инга Фархатова.
Традицию будут поддерживать. Например, сегодня в школе провели «зеленый» день. Его приурочили к теме важности бережного отношения к природе. А в следующую пятницу состоится «оранжевый» день.
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