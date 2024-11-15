Традиция исполнения патриотических песен появилась в одном из дворов Дубны

Жильцы одного из домов Дубны создали настоящий хор и регулярно исполняют во дворе патриотические песни. В компанию певцов вошли старшеклассники и студенты.

Уличные музыканты исполняют гимн Российской Федерации, «Смуглянку» и другие известные композиции. Поют обычно вечером.

Их выступления уже полюбили жильцы соседних домов. Они любят снимать молодых людей на видео.

Артисты объяснили, что любят устраивать музыкальные вечера, поэтому и решили завести такую традицию.

«Мы просто от души поем для людей, самим это нравится. Нам много кто аплодировал и много кто кричал, что мы молодцы», — отметил один из исполнителей Дмитрий Шангин.

Молодые люди приглашают присоединиться к ним всех желающих и спеть вместе гимн России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».