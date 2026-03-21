Традиции наставничества в медицине сохранили в Коломне

В Коломенской больнице уже четвертый год действует система наставничества для молодых специалистов. Каждому новому сотруднику помогают освоиться опытные врачи и медсестры.

Яркий пример такой поддержки сложился в поликлинике Подлипки. Врач-гематолог Татьяна Грачева передает знания своей молодой коллеге Евгении Комоловой. Обе окончили Рязанский медицинский университет, что стало дополнительной точкой соприкосновения.

«Я считаю, наставничество должно давать молодому специалисту уверенность, — рассказала Татьяна Грачева. — Моя задача была помочь раскрыть знания коллеги и научить принимать решения самостоятельно. Я часто спрашивала: „А как ты считаешь? Какой план разработаешь?“ В итоге сотрудник сам находил ответы, а я только подтверждала: да, молодец, продолжай».

Начинающий врач Евгения Комолова призналась, что поддержка позволила быстро влиться в коллектив и почувствовать уверенность в своих силах.