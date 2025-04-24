Традиции казачества будут применять в учебном процессе в Богородском округе

Региональный семинар на тему «Разнообразие форм кадетского и казачьего образования как способ вовлечения большего количества обучающихся в военно-патриотическое направление работы» прошел в Центре образования № 21 города Ногинск. Учителя поделились опытом работы в этой сфере.
Участниками семинара стали не только педагоги из разных школ, но и родители выпускников четвертых классов, чьи дети собираются поступать в кадетский корпус. Основной задачей семинара-практикума было познакомить участников с опытом работы Центра образования № 21 по разработке программ дополнительного образования в соответствии с направленностью кадетских и казачьих классов, а также продемонстрировать отдельные фрагменты практических занятий.
Педагог Снежана Власова поделилась опытом организации внеурочной деятельности и дополнительного образования с помощью социальных партнеров. Школьники второго класса продемонстрировали свои навыки фланкировки.
Куратор Ногинского Кадетского корпуса Владимир Федорцов рассказал о направлениях подготовки ребят, которые продемонстрировали свои навыки прохождения полосы препятствий, элементов самбо, гиревого спорта. В завершении семинара кадеты порадовали всех собравшихся бальным танцем.
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