Традиции казачества будут применять в учебном процессе в Богородском округе

Региональный семинар на тему «Разнообразие форм кадетского и казачьего образования как способ вовлечения большего количества обучающихся в военно-патриотическое направление работы» прошел в Центре образования № 21 города Ногинск. Учителя поделились опытом работы в этой сфере.

Участниками семинара стали не только педагоги из разных школ, но и родители выпускников четвертых классов, чьи дети собираются поступать в кадетский корпус. Основной задачей семинара-практикума было познакомить участников с опытом работы Центра образования № 21 по разработке программ дополнительного образования в соответствии с направленностью кадетских и казачьих классов, а также продемонстрировать отдельные фрагменты практических занятий.

Педагог Снежана Власова поделилась опытом организации внеурочной деятельности и дополнительного образования с помощью социальных партнеров. Школьники второго класса продемонстрировали свои навыки фланкировки.