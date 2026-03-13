Товарищескую улицу заасфальтируют в Серпухове

Одной из центральных тем дискуссии стал вопрос транспортной инфраструктуры микрорайона Бумажной фабрики, а именно — завершение дорожных работ на улице Товарищеской. Жительница микрорайона Светлана Руссу обратилась к чиновникам от лица всех соседей. Проблема заключается в том, что после масштабной реконструкции дорожной сети квартала небольшой участок улицы Товарищеской длиной около 200 метров так и остался в грунтовом исполнении.

«Для нас это критически важный отрезок. Жители домов с первого по девятый ежедневно проходят по этой дороге к автобусной остановке и магазинам. После дождей здесь образуется грязь, а летом — пыль. Это единственный не заасфальтированный участок, который остался после большого ремонта в нашем районе», — подчеркнула Светлана Руссу.

Представители администрации Серпухова подтвердили, что обращение жительницы официально принято в работу и зафиксировано в протоколе встречи. На данный момент в округе уже реализуется утвержденный план дорожных работ, однако в мае начнется формирование дополнительного перечня объектов на текущий сезон. Именно в мае, в ходе одной из следующих встреч в формате «выездной администрации», власти пообещали дать жителям конкретный ответ по срокам выхода техники на объект.