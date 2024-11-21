Товарищеские бои по дзюдо и самбо прошли в Солнечногорске

Товарищеская встреча по дзюдо и самбо прошла в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Солнечногорске. В мероприятии участвовали спортсмены от 13 до 15 лет сборной команды Орловской области «Инок» при монастыре во имя Святого Кукши и местного клуба «Смена».

Товарищеская встреча организована Федерацией дзюдо и самбо Солнечногорска. Мероприятие было приурочено ко Дню самбо. Для 50 спортсменов провели общую разминку и распределили их по весовым категориям.

«Отдельные слова благодарности — настоятелю монастыря во имя Святого Кукши, игумену Иоанну, председателю Федерации дзюдо и самбо городского округа Солнечногорск Павлу Матвееву и, конечно, тренерам ребят. Благодаря вашей любви к спорту, трепетному отношению к воспитанию подрастающего поколения, патриотизму и вашим добрым сердцам, сегодня получилось сделать нашим деткам праздник», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Руководитель клуба «Смена» Владимир Турчин подчеркнул, что такие спарринги, безусловно, приносят пользу, так как дети, приезжая из других регионов с различной техникой, обмениваются опытом и энергией. Каждый участник имеет возможность узнать что-то новое и совершенствоваться.

Все спарринги проходили на общем ковре без индивидуальных состязаний. Встреча завершилась показательным выступлением воспитанников клуба «Смена». В этом году клуб отметил 15 лет, и он трижды становился лучшим клубом по самбо в Московской области.

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