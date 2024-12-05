Товарищеский матч в честь Всероссийского дня хоккея прошел Химках

Товарищеский матч между командами из Химок и Москвы провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор». Спортивный праздник приурочили к Всероссийскому дню хоккея.

Участникам встречи рассказали историю возникновения праздника и интересные факты легендарных матчей.

«В России искренне и всем сердцем любят хоккей. Это одна из самых популярных и востребованных командных игр в нашей стране и во всем мире», — поделился муниципальный депутат Владимир Суслов.

Сейчас хоккей особенно популярен среди молодежи. Даже самые юные ребята знают историю этого вида спорта и сохраняют его традиции.

Матч стал частью патриотической программы, которая реализуется в Химках. Она направлена на объединение разных поколений жителей города вокруг общих ценностей.

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