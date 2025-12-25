Товарищеский матч по хоккею между родителями и детьми прошел в Орехове-Зуеве

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный» отметил свой второй день рождения игрой «Родители против детей». Юные спортсмены сразились в товарищеском матче с представителями старшего поколения.

На лед вышли не только отцы юных хоккеистов, но и старшие братья, деды и тренеры. Младшее поколение проявило в игре хитрость: пока взрослые забивали шайбы, дети ждали второго периода, чтобы начать атаку, когда соперники устанут. В итоге молодежь одержала победу со счетом 21:19.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий отметил, что за два года работы у ФОК «Звездный» появилась новая ледозаливочная машина. «Теперь качество льда еще лучше, это сказывается на массовых катаниях. Здесь работают секции по хоккею и фигурному катанию», — рассказал руководитель муниципалитета.

Для многодетных семей по субботам проводятся бесплатные сеансы. Кроме того, олимпийские чемпионы и другие именитые спортсмены проводят на льду мастер-классы.