Товарищеский матч отцов и детей провели в Химках

В Химках провели футбольный матч отцов и детей на территории лицея № 21. Игра прошла в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Товарищеский матч приурочили ко Дню отца.

Участников поприветствовали председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов.

«Сейчас многие семьи проходят через сложное испытание — десятки тысяч отцов находятся в зоне СВО, где с честью выполняют боевые задачи. В этом отражается их мужественность. Защита родины и защита семьи — долг каждого мужчины. Желаю всем отцам стойкости, терпения и бодрости духа», — сказал Сергей Малиновский.

Дети победили родителей в результате пенальти со счетом 6:5. После участникам рассказали о значимости отцовского воспитания, семейных ценностей и традиций.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила важность проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Он формирует у молодежи уважение к стране.

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