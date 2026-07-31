Товарищеский хоккейный матч прошел в Ледовом дворце в Чехове

На ледовой арене встретились местная команда «Администрация» и клуб «Ночная лига» из Серпухова. Матч открыл новый хоккейный сезон 2026/27.

Как отметил глава округа Михаил Собакин, товарищеский матч стал символичным стартом. Он также заверил, что предстоящий сезон будет невероятно насыщенным как для хоккейной школы «Витязь», школы фигурного катания, так и для команд любительской хоккейной лиги.

Летом в Ледовом дворце произошла модернизация. Там заменили старую холодильную машину на более мощную новую установку. Теперь лед более жесткий и стабильный при любой погоде за окном. Кроме того, полностью заменили хоккейный борт на новый двойной комбинированный и подняли высоту защитных стекол.

Отныне ледовая площадка соответствует строгому техническому регламенту КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Теперь спортсмены могут тренироваться и играть в условиях профессионального уровня, а города сможет принимать соревнования различного уровня.

Оценить лед могут не только спортсмены, но и все любители фигурного катания. 1 августа в Ледовом дворце откроется сезон массового катания.