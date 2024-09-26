Товарищеский хоккейный матч прошел между командами из Подольска и Ангарска

Фото: Телеканал «360»

Хоккеисты из Подольска сыграли с командой из Ангарска. Сейчас подмосковная команда готовится к всероссийскому первенству.

Матч прошел между хоккейным клубом «Воевода» из Подольска и командой «Ермак» из Ангарска.

Победу в нем одержала команда гостей. Спортсмены из Подольска отметили свои ошибки и уже начали активно работать над совершенствованием своей игры.

Сейчас команда готовится к первенству России по хоккею среди юниоров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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