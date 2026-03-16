Товарищеский футбольный матч прошел в Одинцове

Особенностью спортивной встречи стал инклюзивный формат. Тренеры сформировали смешанные команды, в которые вошли как гимназисты, так и участники программ фонда. Инклюзия предполагает совместное участие людей с разными возможностями здоровья в образовательных, культурных и спортивных мероприятиях, создавая условия для равного взаимодействия.

Во время игры на поле царила дружеская атмосфера. Участники активно поддерживали друг друга, а после удачных игровых эпизодов аплодировали даже соперникам. В перерывах между таймами ребята общались, делились впечатлениями от матча и обсуждали новые идеи для будущих совместных встреч.

В учебном заведении также подчеркнули, что такой формат играет важную социальную роль.