Товарищеский футбольный матч прошел в Одинцове

Гимназия имени Е. М. Примакова и благотворительный фонд «Синдром любви» отпраздновали третий год успешного сотрудничества. В честь даты провели товарищескую встречу в формате футбольного матча — спортивное мероприятие объединило участников, чтобы укрепить сложившиеся дружеские связи.

В этот раз организаторы подошли к игре с особой задумкой: тренеры сформировали смешанные команды, где гимназисты играли вместе с подопечными фонда. Такой формат позволил участникам посоревноваться на поле и в то же время поработать в одной команде.

Участники не соперничали с азартом и напряжением, а поддерживали друг друга. Перерывы между таймами стали возможностью для неформального общения: ребята собирались небольшими группами и делились впечатлениями от игры.

Представители гимназии подчеркнули, что миссия подобных инклюзивных спортивных событий — не только в соревновании и подсчете очков. Гораздо важнее то, что такие встречи помогают детям лучше понять друг друга, научиться взаимоуважению и взаимопониманию.