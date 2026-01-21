Товарищеские хоккейные матчи пройдут в парке Мира в Коломне

Бесплатная площадка для массовых катаний на свежем воздухе продолжает пользоваться большой популярностью у жителей и гостей Коломны. Теперь жители могут не только покататься на льду, но и поболеть за хоккеистов.

С 21 января спортивные встречи будут проходить регулярно. Посмотреть игры можно по средам с 19:30 до 21:00 и по воскресеньям с 10:00 до 11:30. Сеансы массовых катаний для жителей на время матчей будут приостанавливаться.

Напомним, что каток с искусственным льдом в парке Мира был создан по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Для посетителей здесь оборудована теплая раздевалка, работают камеры хранения, прокат инвентаря и пункт заточки коньков.

Каток открыт для посетителей по будним дням с 11:30 до 21:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 21:30. Посещение катка бесплатное.