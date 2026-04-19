Тотальный диктант‑2026 прошел в Серпухове

18 апреля в Серпуховском историко-художественном музее прошел Тотальный диктант — ежегодная акция, во время которой все желающие могут проверить свою грамотность. Уникальный текст, специально написанный для диктанта современным писателем Алексеем Варламовым, прозвучал со сцены в исполнении актера Серпуховского музыкально-драматического театра Дмитрия Глухова.

Под его диктовку 40 серпуховичей разных возрастов старательно выводили буквы, вспоминая правила орфографии и пунктуации. Среди них были школьники, студенты и взрослые — кто-то пришел ради интереса, кто-то хотел проверить, не подзабыл ли правила.

Проверять работы будут педагоги из партнеров мероприятия: частной школы «Юнишкола» и Детского центра дополнительного образования «Территория детства». Результаты опубликуют 22 апреля на официальном сайте акции. Участники смогут узнать свои баллы и посмотреть, где допустили ошибки.