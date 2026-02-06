«Тотальный диктант» пройдет в Одинцове в апреле
Жители Подмосковья смогут проверить свою грамотность в международной акции. «Тотальный диктант — 2026» состоится в апреле при поддержке Фонда президентских грантов.
Акцию организует Фонд поддержки языковой культуры граждан. К участию приглашают всех желающих без ограничений по возрасту или образованию.
Каждый год текст для диктанта готовит известный писатель. Это делает акцию уникальной и интересной для участников.
«Наша цель — показать, что грамотность важна для каждого. Изучать русский язык может быть увлекательно и полезно», — отметили организаторы.
Первый диктант прошел в 2004 году в Новосибирском университете. Его организовали студенты творческого объединения «Глум-клуб». Создатели акции считают, что праздник русского языка должен сохранять легкую и шутливую атмосферу, даже несмотря на серьезную проверку работ.