Тотальный диктант пройдет в Черноголовке 5 апреля

5 апреля в Черноголовке, как и по всему миру, пройдет акция «Тотальный диктант». В Центральной библиотеке города будут организованы две площадки: с 12:00 — детский «НЕДиктант», а в 14:00 — основной Тотальный диктант.

Для подготовки к диктанту в библиотеке проводятся семинарские занятия по русскому языку «Грамотеи». В 2025 году акция охватит 80 городов в 50 странах, включая Китай, Индонезию, Ирландию, Камбоджу, Коста-Рику, Марокко, США, Филиппины и Швейцарию. В России к мероприятию присоединятся жители более 900 населенных пунктов.

«Тотальный диктант» — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на повышение уровня грамотности и интереса к русскому языку. В 2024 году в мероприятии приняли участие почти 1,3 миллиона человек.

В 2025 году автором текста диктанта стала современный российский писатель и журналист Марина Москвина. Текст уже написан и передан Филологическому совету для дальнейшей совместной работы с автором.