Торжественный прием ветеранов ко Дню Победы провели в Воскресенске

В Воскресенске 9 мая состоялся традиционный торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны. В теплой атмосфере звучали слова благодарности, воспоминания о военных годах и поздравления с главным праздником страны.

Советник вице-губернатора Московской области Николай Ханин, депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Малкин и председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко поздравили ветеранов и вручили им памятные подарки.

Алексей Малкин отметил, что главное на таких встречах — душевные разговоры. Вспоминали военное лихолетье, тех, кого уже нет с нами, и тот самый миг — долгожданное 9 мая 1945 года. Он сказал, что сказать «спасибо» мало, и пожелал ветеранам здоровья, счастья и мира в доме.

«Мы выстояли, потому что верили — правда за нами. И сегодня самое главное, чтобы молодежь помнила, какой ценой досталась Победа, берегла мир и любила свою Родину так же искренне, как любили ее мы», — сказала жительница блокадного Ленинграда Вера Алексеевна Боровикова.