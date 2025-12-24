Торжественный прием главы округа прошел в Дубне

Во Дворце культуры «Октябрь» в Дубне прошел торжественный прием главы округа. На мероприятие пригласили руководителей предприятий и муниципальных организаций, а также жителей, которые повлияли на развитие города в 2025 году.

В следующем году Дубна отметит 70-летие, поэтому концерт начали с истории. Зрителям напомнили, что муниципалитет основали в 1956 году.

На приеме вручили награды выдающимся жителям. Например, отметили Валентину Карсакову, заслуженного работника культуры Московской области, преподавателя хоровой школы мальчиков и юношей. Ей присвоили почетный знак «За заслуги перед Дубной». Коллектив МБУ «Чистый город» наградили за содержание дорог в нормативном состоянии. Благодарности получили медики и сотрудники градообразующих предприятий. Благодарственное письмо главы округа вручили Борису Кушниру, ветерану боевых действий, члену Ассоциации ветеранов СВО.

«Говоря о наших общих достижениях, могу сказать, что город занял уверенную позицию в рейтинге правительства Московской области. Дубна — в зеленой зоне. И сегодня, обращаюсь к залу, хочу выразить слова благодарности и низкий поклон всем вам за служение городу, за служение стране», — подчеркнул в своей речи глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.