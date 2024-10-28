Торжественный прием 80 школьников в ряды «Юнармии» прошел в Домодедове

Седьмой слет военно-патриотических объединений городского округа состоялся в Домодедове. На нем в ряды юнармейцев приняли 80 юных жителей.

Мероприятие в школе № 9 в микрорайоне Южный приурочили к 80-летию Победы. В нем поучаствовали представители военно-патриотических объединений муниципалитета, учащиеся кадетских классов, руководители образовательных учреждений, педагоги, ветераны, родители ребят и члены семей участников СВО.

Здесь каждый желающий мог сплести маскировочные сети и браслеты для бойцов, сделать окопные свечи, написать писем солдатам. На слете нескольких школьников отметили за высокие результаты в военно-патриотических мероприятиях и личный вклад в развитие юнармейского движения. Благодарственные письма им вручила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Также на встрече в ряды «Юнармии» вступили еще 80 ребят. Отметим, что движение развивается в округе уже восемь лет. Сейчас в Домодедове живет 1800 юнармейцев.

«Патриотизм — очень важное чувство, это опора и стержень личности. Быть настоящим гражданином своей страны можно только будучи патриотом. Рада, что молодёжь нашего городского округа разделяет это убеждение», — сказала Евгения Хрусталева.

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