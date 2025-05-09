Торжественный митинг ко Дню Победы прошел в Дубне
В Дубне почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Торжественный митинг прошел в парке Авиастроителей.
Почтили память школьники, сотрудники предприятий оборонного комплекса, представители власти и жители Дубны.
«Вклад героев Дубны, тружеников тыла, работающих во время Великой Отечественной войны на авиазаводе № 30, неоценим. Здесь тогда ковалась победа, и сегодня делается все для защиты нашей Родины. По традиции первыми, кто отдал дань памяти всем тем, кто отстаивал свободу нашей страны, и возложил цветы, стали жители Левобережья, сотрудники наших военно-промышленных предприятий, ветераны и молодежь. Поздравляю горожан с великим праздником — с Днем Победы в Великой Отечественной войне!» — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Из деревень и поселков Дубны не вернулись с фронта 712 человек. Сегодня в наукограде проживают 225 ветеранов: семь участников Великой Отечественной войны, восемь жителей блокадного Ленинграда, 17 узников концлагерей и 193 труженика тыла.
«С Победой, мои дорогие! Помните! Будьте достойны погибших наших солдат. Желаю всем жить, творить, учиться!» — обратилась к дубненцам ветеран Великой Отечественной войны Нина Дьячкова.
Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что сегодня с новыми вызовами борются современные герои — участники специальной военной операции. Председатель местной Ассоциации ветеранов СВО Максим Большаков пришел к мемориалу с семьей.
«От себя лично хочу сказать — враг будет разбит, победа будет за нами!» — подчеркнул руководитель дубненской Ассоциации ветеранов СВО Максим Большаков.
Отдать дань памяти пришли сотрудники медико-санитарной части № 9 ФМБА России в Дубне, перед которыми стоит важнейшая задача — помогать бойцам, получившим ранения в зоне СВО.
Тысячи жителей Дубны приняли участие в торжественной церемонии на мемориальном комплексе «Братские могилы».