Торжественный митинг ко Дню Победы прошел в Дубне

Почтили память школьники, сотрудники предприятий оборонного комплекса, представители власти и жители Дубны.

«Вклад героев Дубны, тружеников тыла, работающих во время Великой Отечественной войны на авиазаводе № 30, неоценим. Здесь тогда ковалась победа, и сегодня делается все для защиты нашей Родины. По традиции первыми, кто отдал дань памяти всем тем, кто отстаивал свободу нашей страны, и возложил цветы, стали жители Левобережья, сотрудники наших военно-промышленных предприятий, ветераны и молодежь. Поздравляю горожан с великим праздником — с Днем Победы в Великой Отечественной войне!» — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Из деревень и поселков Дубны не вернулись с фронта 712 человек. Сегодня в наукограде проживают 225 ветеранов: семь участников Великой Отечественной войны, восемь жителей блокадного Ленинграда, 17 узников концлагерей и 193 труженика тыла.

«С Победой, мои дорогие! Помните! Будьте достойны погибших наших солдат. Желаю всем жить, творить, учиться!» — обратилась к дубненцам ветеран Великой Отечественной войны Нина Дьячкова.