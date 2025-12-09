Торжественный митинг ко Дню Героев Отечества прошел в Чехове

Ежегодно 9 декабря отмечается День Героев Отечества, который посвящен подвигам тех, кто своими делами и поступками показывает пример подлинного служения Родине. В Чехове у Вечного огня прошел митинг, посвященный памяти защитников страны.

Памятную дату отметили возложением цветов на Аллее Героев Советского Союза. В митинге приняли участие глава округа Михаил Собакин, участники специальной военной операции, ветераны, представители духовенства, волонтеры и самые юные хранители истории.

«В этот день мы вспоминаем легендарных военачальников войны 1812 года, командиров и солдат Великой Отечественной войны, чьи героические подвиги стали частью истории всего мира. Вместе с ними мы чтим сегодняшних защитников Отечества — ветеранов локальных войн и конфликтов, участников специальной военной операции, сотрудников спецслужб, спасателей и врачей, ежедневно рискующих своими жизнями ради защиты мирных жителей и благополучия государства», — отметил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.