Торжественный бал для выпускников прошел в Солнечногорске

В этом году сразу девять выпускников получили 100 баллов на едином государственном экзамене. Особым достижением стала победа Марии Подольской из Васильевского лицея, которая первой в истории Солнечногорска стала мультибалльником, набрав максимальный результат сразу по двум предметам — профильной математике и физике.

Наибольшее количество стобалльников в 2026 году подготовили школа № 4, лицеи № 7 и № 8.

Поздравить выпускников с высокими результатами пришли первый заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик, замглавы Надежда Назарьева, председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, волонтер, чемпион России и мира по смешанным единоборствам, актер Александр Зарубин, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Дмитрий Воробьев, член Ассоциации Андрей Пальцев, победитель предварительного голосования Никита Махнач, заместитель благочинного церквей Солнечногорского округа иерей Тихон Беляев и другие.

«Эти ребята — наша гордость. Я с ними пообщался, и особенно меня поразила Мария, которая сдала математику и физику на 100 баллов. У меня мурашки по коже, это просто вау. Она мечтает стать физиком-ядерщиком, работать на атомной станции. В 17 лет такие амбиции — это круто. Дай Бог, чтобы у ребят все получилось, сложилась их карьера и судьба. А мы будем помогать, чем сможем», — сказал Александр Зарубин.

От имени всех медалистов со словами благодарности выступила выпускница школы «Лесные озера» Яна Грива. Стобалльница по литературе и дважды призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников поблагодарила педагогов, родителей и округ за оказанную поддержку.

«„Бал медалистов» еще раз напомнил, что за каждой наградой стоят не только способности, но и огромный труд, бессонные ночи над учебниками и вера близких. Вы — будущее нашего округа, те, кто прославит его своими победами. От всего сердца желаю каждому выпускнику найти свою дорогу, не бояться мечтать и всегда помнить, что Солнечногорск гордится вами. В добрый путь», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Выпускникам вручили цветы, памятные подарки — часы с символикой и гравировкой муниципалитета, а также подготовили концертную программу.