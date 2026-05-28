Торжественные школьные линейки прошли в 3 районах Химок

В Химках прошли торжественные мероприятия, посвященные последнему звонку. Праздничные линейки состоялись во всех школах городского округа.

В микрорайоне Подрезково 26 мая торжественную линейку в школе № 20 посетили лидеры Движения общественной поддержки Денис Беляев и Антон Блинов. В квартале Свистуха мероприятие в школе № 30 открыла директор учебного заведения, муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

«Последний звонок — это важный рубеж в жизни каждого выпускника. За плечами школьные годы, первые победы и открытия. Впереди — взрослая жизнь, новые свершения и выбор пути. Желаю вам уверенности в своих силах и верных решений», — поздравила выпускников Татьяна Кавторева.

Ребята услышали теплые слова от директоров школ, классных руководителей и первоклассников. Выпускникам вручили грамоты и благодарственные письма за активное участие в жизни школ. В завершение линеек прозвенели последние звонки, открывшие для выпускников новый этап — сдачу экзаменов.

Лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов добавил, что такие праздники объединяют поколения и напоминают о важности школьных традиций. Для выпускников Химок этот день стал точкой отсчета новых достижений, а для учителей — поводом гордиться своими воспитанниками.