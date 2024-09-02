Торжественные мероприятия ко Дню знаний прошли в школах Воскресенска

В городском округе Воскресенск отметили День знаний, который символизирует начало нового учебного года. Центром празднования стал Дворец культуры «Химик», где прошла торжественная линейка в лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова.

В этом году за парты сядут более 1700 лицеистов. Директор лицея Андрей Копцов отметил: «Сегодня за парты сядут более 1700 лицеистов. Мы с гордостью пришли в школу, так как стали абсолютными победителями всех возможных конкурсов и рейтингов среди школ округа и одними из лидеров среди лучших образовательных учреждений Московской области. На линейке присутствуют более 150 первоклассников, которым только предстоят новые свершения».

В лицее № 23 города Белоозерский прошла акция «Дети вместо цветов», призванная изменить традицию дарить цветы учителям в День знаний. Вместо этого средства, которые родители обычно тратят на букеты, будут направлены в благотворительные фонды. Эта инициатива не только помогает нуждающимся, но и формирует у детей понимание важности помощи другим и социальной ответственности.

День знаний в Воскресенске стал не только началом учебного года, но и символом единства, поддержки и стремления к новым достижениям. Образовательные учреждения округа готовы предложить своим ученикам широкий спектр возможностей для развития и самореализации в новом учебном году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».