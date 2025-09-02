Торжественные линейки прошли в День знаний во всех школах Серпухова

В новом учебном году за парты образовательных учреждений городского округа сели 24590 школьников, в том числе 2120 первоклассников. Для них первая в жизни школьная линейка стала особенно волнующим событием.

Дети, впервые переступившие порог школы, познакомились с учителями и одноклассниками. Впереди их ждут увлекательные годы учебы, где они не только освоят математику, русский язык и географию, но и научатся дружить, работать в команде и поддерживать друг друга.

Школьников и педагогов поздравили глава Серпухова Алексей Шимко, его заместители, депутаты окружного совета, представители духовенства и прокуратуры. Праздник завершился традиционной доброй акцией от команды губернатора Подмосковья Андрея Воробьева — первоклассников угостили мороженым.

Образовательный процесс в 2025 году организован в 19 школах Серпухова, что позволяет обеспечить качественное обучение всех детей. Особое внимание уделили обновлению инфраструктуры: после капитального ремонта открылись пять школ, где теперь учатся 4508 ребят, а до конца года планируется отремонтировать еще шесть учреждений образования.