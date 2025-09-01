Торжественные линейки прошли в День знаний в Павлово-Посадском округе

Праздник, посвященный началу нового учебного года, состоялся 1 сентября во всех образовательных учреждениях муниципалитета. Школьный порог впервые переступили более тысячи первоклассников.

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов поздравил учащихся, педагогов и родителей с Днем знаний. Руководитель муниципалитета отметил значительные достижения местной системы образования. По его качеству Павлово-Посадский городской округ занял четвертое место в Подмосковье.

Все школы муниципалитета по итогам прошлого учебного года вошли в зеленую зону рейтинга областного Министерства образования. В топ-100 лучших образовательных учреждений региона попали школа № 18, гимназия и электрогорский лицей.

Летом во всех школах округа проведены ремонт и обновили материально-техническую базу. В финальной стадии находятся работы по обновлению детского сада «Малютка» и отделения «Истоки» в Электрогорске. В 2026 году также планируют капитально отремонтировать школу в деревне Кузнецы.