Торжественную встречу ко Дню Победы провели в клубе ветеранов в Можайске

Более 100 участников Можайского клуба ветеранов «Душа молода» собрались 7 мая в Можайском культурно-досуговом центре, чтобы отметить 81-ю годовщину Победы. Многие из пришедших на праздник хорошо помнят военные годы и тяжелое послевоенное время.

От имени главы округа Дениса Мордвинцева, депутатского корпуса, а также от себя лично гостей поздравил председатель Совета депутатов округа Василий Овчинников. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Можайский район проводил на фронт 11,5 тысячи человек, половина из которых не вернулась. Овчинников подчеркнул, что с именем города воинской славы Можайска связаны подвиги 17 Героев Советского Союза и Героя России (посмертно) Виктора Полосухина.

Депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова поздравила собравшихся и отметила, что на сегодняшний день в Подмосковье проживают 366 участников Великой Отечественной войны и около 15 тысяч ветеранов — тружеников тыла и бывших несовершеннолетних узников фашистской Германии.

Председатель местной организации ветеранов Нина Истратова поблагодарила ветеранов за их многолетний труд и активную общественную позицию. Особые слова благодарности она адресовала матерям, отцам и родным тех, кто сегодня защищает Отечество в зоне СВО, а также родителям погибших бойцов.

Почетный гражданин Можайска, ветеран Великой Отечественной войны Тамара Луговцова своим выступлением вызвала дружные аплодисменты присутствующих.

Работники культуры подготовили для ветеранов концерт. Перед ними выступили Василиса Найденышева, Василий Крутий, Татьяна Борисова, Геннадий Артемов, Анатолий Ермошенков, Виктор Шишкин, детский хореографический коллектив «Наследие», хор ветеранов «Душа поет» и ансамбль «Веселые девчата».