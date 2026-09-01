Торжественную линейку провели в Можайском техникуме

В Можайском техникуме 1 сентября прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. В этом году в учреждении обучаются около 1500 студентов.

Праздник собрал учащихся, их родителей, преподавателей и почетных гостей. С напутственными словами выступили руководитель Ассоциации ветеранов СВО Можайского округа Александр Князев, депутат Совета депутатов Можайского округа Семен Долгачев, исполняющая обязанности директора техникума Алла Триполитова, преподаватель и ветеран СВО Сурен Ерканян, игумен Лужецкого монастыря иеромонах Давид, а также директор по персоналу «Можайского полиграфического комбината» Евгения Борисова.

Особенно трогательным моментом линейки стало вручение дипломов. Алла Триполитова объявила имена четырех студенток техникума, которые стали лауреатами стипендии Правительства РФ на 2026–2027 учебный год. Девушки удостоены награды за отличные успехи в учебе и добросовестное освоение профессиональной образовательной программы.