Торжественное закрытие второй смены трудового лагеря прошло в Лосино-Петровском

Мероприятие посетила заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Екатерина Белая. Она поздравила ребят, а самым ответственным и трудолюбивым юношам и девушкам вручила грамоты.

Трудовые бригады — это возможность для молодежи с пользой провести время и заработать свои первые деньги. В Лосино-Петровском такие отряды существуют уже девять лет. Ребята работают по четыре часа в день, пять дней в неделю. Они приводят в порядок территории детских садов, школ, спортивных стадионов, социально-значимых учреждений и городских парков.

«Дорогие ребята! Совсем скоро начнется новый учебный год. Желаем вам провести последний каникулярный месяц максимально насыщенно, чтобы зарядиться на новые успехи», — обратилась к собравшимся Екатерина Белая.

Все желающие смогут присоединиться к трудовым бригадам в августе.