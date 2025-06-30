Торжественное вручение дипломов прошло в медицинском колледже в Дмитрове

В этом году 121 выпускник Дмитровского медицинского колледжа получил диплом об окончании образования. В важным событием ребят поздравили друзья, родители, а также почетные гости.

В торжественной церемонии вручения приняли участие временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов и заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

В 2025 году 121 выпускник получил диплом по направлениям «Сестринское дело» и «Лечебное дело». Из них 13 человек окончили колледж с отличием.

«Сегодня вы стали дипломированными специалистами. Кто-то из вас будет работать на скорой помощи, кто-то — в стационаре или поликлинике, а кто-то продолжит обучение, чтобы стать врачом. Но вы все молодцы, потому что выбрали профессию медика, которая как никакая другая служит обществу и людям. Желаю вам не бояться трудностей и постоянно совершенствоваться в профессии», — сказал Максим Забелин.

Он поблагодарил руководство Дмитровского округа и лично Михаила Шувалова за поддержку здравоохранения.

«Сегодня вы стали частью большого медицинского сообщества, на плечи которого ложится важная миссия — спасать и заботиться о здоровье людей. Как бы ни сложилась ваша дальнейшая жизнь, помните: здесь, на дмитровской земле, вы получили базовые знания, и здесь вас всегда ждут. Все самое хорошее у вас еще впереди — дерзайте и будьте счастливы!» — сказал временно исполняющий главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

С напутственными словами к выпускникам также обратились директор Московского областного медицинского колледжа Саркис Бабаян и депутат Московской областной думы Марина Шевченко.

Среди выпускников — Анастасия Ефремова, которая выбрала профессию по примеру бабушки и тети. Она получила красный диплом и вскоре будет работать на Дмитровской подстанции скорой медицинской помощи.

«Желаю колледжу процветания. Это лучшее учебное заведение с замечательным педагогическим составом, который дал нам прекрасные знания. Годы учебы здесь — самые лучшие и запоминающиеся», — поделилась Анастасия.